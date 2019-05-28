Супрун анонсувала нові посади лікарів в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я України вводять нові посади лікаря фізичної та медичної реабілітації», «фізичного терапевта», «эрготерапевта», «асистента фізичного терапевта» і «асистента эрготерапевта».

Вони будуть працювати над відновленням функціональних можливостей людини» і робити це тільки з допомогою доказових методів лікування. Про це йдеться на фб-сторінці в. о. голови Моз Уляни Супрун.

«Це важливий крок у подоланні недоказових і малоефективних реабілітації практик. Наприклад, електрофорез — до цих пір найпоширеніший метод функціональної реабілітації, однак це аж ніяк не свідчить про його ефективність. Апаратна фізіотерапія — лише допоміжний засіб реабілітації. Вона може зменшувати біль і запалення, прискорювати регенерацію тканин і розсмоктувати рубці. На цьому можливості електрофорезу вичерпуються», — йдеться в опублікованому повідомленні.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини — очолює реабілітаційний процес, організує та координує виконання повного реабілітаційного циклу — від медичного та реабілітаційного обстеження, визначення цілей реабілітації до проведення реабілітаційних втручань і контролю ефективності.

Фізичний терапевт — доктор, який буде визначати, як покращити якість життя і руховий потенціал людини, здійснюватиме заходи, спрямовані на поліпшення діяльності опорно-рухового апарату і організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення сили, витривалості м’язів і вдосконалення спритності рухів.

Ерготерапевт — він допомагає відновити втрачені або обмежені функції руху і координації, заново вчить людину жити в нових для нього умовах, допомагаючи досягти максимальної самостійності в побуті. Ерготерапевт допомагають пацієнтам знову навчитися доглядати за собою — самостійно одягатися, роздягатися, митися, готувати і їсти. Крім цього, вони допомагають людям заново вчитися працювати, розважатися, освоювати нові хобі і спілкуватися.

Крім того, в мультидисциплінарної команди з реабілітації повинні бути психолог, соціальний працівник, медсестра / медбрат, мовної терапевт та інші спеціалісти за необхідності. Робота таких команд буде спрямована, насамперед, не на саме захворювання або травму пацієнта, а на усунення обмеження діяльності внаслідок хвороби або травми.

«Продовжуємо впроваджувати в Україні доказову реабілітацію. Відновлення нормальної діяльності людини — це не апарати або процедури без доказової бази. Це професійні лікарі і команди, які використовують новітні методи для відновлення функціональних можливостей пацієнта», — резюмувала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun