У 5 містах України пройде марш протесту проти “Метінвесту” Ріната Ахметова

6 червня Маріуполь візьме участь у всеукраїнському марші протесту “13 років Смертинвесту”. Акція стартує о 18:00 в Драмтеатрі, після чого хода прямує вниз по вулиці Артема, повертає праворуч на Шевченка на міст і завершує ходу на прохідних МК “Азовсталь” (на повороті біля пам’ятника).

При собі мати:

• Маску/Респіратор/Протигаз

• Плакати з гаслами

• І, звичайно ж, “подарунок імениннику”.

Разом з нами в акції приймають участь такі міста, як Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ і Дніпро. Маріуполь як місто, який першим наважився висловити свій протест проти беззаконня Смертинвеста, має задати тон цього заходу. Саме нашому місту сьогодні судилося вершити історію, ламаючи через коліно байдужість і страх перед олігархічним деспотизмом.

Ми всі бачимо, що міська влада повністю ігнорує наші вимоги жити в чистому місті, а керівництво комбінатів раз за разом обманює нас, підсовуючи порожні обіцянки. Ми спостерігаємо, як центральна влада не помічає наближення екологічної катастрофи у найбільших промислових містах України. Тому наша мета — привернути увагу міжнародної громадськості, об’єднавши зусилля з безстрашними однодумцями у великих містах.

Ми повинні голосно заявити про себе, щоб бути почутими далеко за межами нашої країни — у Брюсселі, Берліні, Лондоні. І ми це зробимо. 6 червня 2019 року о 18:00.