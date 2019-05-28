Російський гуморист потрапив на Миротворець

Михайло Галустян потрапив до чорного списку за “свідоме порушення державного кордону України” і “незаконну комерційну діяльність” у Криму.

Російського актора й гумориста Михайла Галустяна внесли до бази сайту Миротворець. Про це свідчить інформація на ресурсі, повідомляє Корреспондент.

Так, до списку ворогів України Михайло Галустян потрапив через те, що він був у Криму після анексії, підтримує президента РФ Володимира Путіна і є учасником військово-патріотичному руху.

Читайте також – Терорист Гіркін розповів як на початку війни бойовики прикривався мирними жителями. Відео

“Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення до Криму. Участь у пропагандистських заходах Росії проти України. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим. Незаконна комерційна діяльність в анексованому Криму”, – сказано в графі на сайті, де прописано звинувачення проти фігурантів бази.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!