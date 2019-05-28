ШУСТЕР БРАЛ ДЕНЬГИ С ГОСТЕЙ «ШУСТЕР LIVE» – КОЛОМОЙСКИЙ

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2015 году принадлежащий ему телеканал “1+1” прекратил сотрудничество с проектом “Шустер Live” в связи с тем, что Савик Шустер брал деньги у гостей передачи, нарушая контракт.

Об этом Коломойский рассказал в интервью “Украинской правде”.

По словам олигарха, Шустер получил предоплату за десять выпусков ток-шоу в размере “2 – 2,5 миллиона”. На вопрос, почему ведущий в итоге ушел с телеканала, Игорь Коломойский ответил: “потому что нарушил контракт”.

“Сделал одну передачу, а на второй спалился. Взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого… У каких-то мэров (взял, – ред.)… Причем одного мы подсунули специально, чтобы проверить на вшивость… Вот такая гниль. Не, ну договорились, пожали руки, все, как говорится… “Вот тебе. Сколько ты хочешь за передачу? Столько? Вот тебе за передачу, пожалуйста. Только ты ничего больше ни с кого не собираешь”. Ну это ж у него была практика, приглашать и забирать за это деньги. Ну все, там с трех мэров взял, два или три раза, с двух или с трех… Там была передача, мэров что-то приглашали, там была какая-то история… не крупных городов, не больших мэров. Да, он слупил по два по 50 тысяч или три по 50 тысяч. Один из них был наш”, – сказал Игорь Коломойский.

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По его словам, состоялась “небольшая словесная перепалка”, после чего с Савиком Шустером и его проектом разорвали контракт.

“Не, ну это позор. Человек берет и собирает деньги с гостей. Это риски для телеканала. Ну а как называется, если ведущий собирает деньги с приглашенных и они нигде не проходят, ни в бухгалтерии, нигде вообще. Это риски. Тем более, у нас же не самые добрые отношения. Где-то завтра выплывет, потом попадет к Артеменко (председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 по 2019 год Юрий Артеменко, – ред.), они тебе предупреждение или еще хуже – уголовное дело”, – рассказал олигарх.

Игорь Коломойский также отметил, что Савик Шустер не вернул заплаченные за программы деньги. На вопрос, ждет ли он, что Шустер вернет, олигарх ответил, что надеется.

“Он же приличный человек, вроде, говорит”, – добавил Коломойский.

(На видео – с 32:44)

В 2015 году между каналом “1+1” и студией Савика Шустера было подписано долгосрочное соглашение, которое предполагало авансирование и выпуск ряда эпизодов его общественно-политического ток-шоу “Шустер Live”, однако затем было разорвано. В сентябре 2015-го телеканал в последнюю минуту отменил эфир программы.

Источник – bykvu

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