Заступник голови АП Пристайко прибув до Німеччини

Заступник глави Адміністрації президента України з зовнішньополітичних питань Вадим Пристайко прибув з робочим візитом до Берліна.

“Символічно, що свій перший закордонний візит заступник глави АПУ, зовнішньополітичний радник президента – посол Вадим Пристайко – здійснює саме в Берлін!” – написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє LB.ua.

Заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко обговорював у Берліні врегулювання на Донбасі і двосторонні відносини України і Німеччини.

“Я зустрівся з держсекретарем Федерального міністерства закордонних справ і зі своїм колегою – радником з зовнішньополітичних питань канцлера Ангели Меркель. Обговорили, як рестартувати Мінськ, а також питання двосторонньої співпраці”, – розповів Пристайко.

Він зазначив, що такі зустрічі стали результатом домовленостей, яких було досягнуто під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з канцлером минулої п’ятниці.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку у Луганську область, де оглянув позиції військових у н.п. Станиця Луганська та Щастя.

Нагадуємо, що план перших візитів Президента України Володимира Зеленського вже розроблений.

Фото: twitter.com/MelnykAndrij

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