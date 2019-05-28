Росреестр планує заборонити передавати виписки про нерухомості третім особам, а також збільшити вартість річної передплати для перегляду об’єктів нерухомості в Єдиному державному реєстрі нерухомості (ЕГРН) в 28 разів. Увагу на відповідні законопроекти на офіційному порталі правових актів звернув керівник відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією Георгій Албуров в Twitter.

Згідно з пропонованими правкам, статтю 14.35 КоАП РФ пропонується доповнити частинами 6 та 7, які регламентують розмір штрафів при передачі інформації органами держвлади, місцевого самоврядування, організаціями або громадянами відомостей Єдиного державного реєстру нерухомості (ЕГРН) третім особам, а також публікації в Інтернеті, за винятком офіційного порталу Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії. При першому порушенні громадян будуть штрафувати на 50 тис. рублів, посадових осіб — на ту ж суму або дискваліфікувати на термін від 1 до 3 років. На осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, буде накладатися штраф у розмірі 100 тис. рублів; на юридичних осіб — у розмірі 400 тис. рублів.

У випадку повторного порушення, громадян будуть штрафувати на 100 тис. рублів, посадових осіб — на ту ж суму або дискваліфікувати на строк 3 роки. На осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, — на 200 тис. рублів або припиняти їх діяльність на термін до 90 діб; юридичним особам буде виписаний штраф в розмірі 600 тис. рублів або їх діяльність буде адміністративно припинена до 90 днів.

Сьогодні вартість річної передплати, яка надає можливість переглядати в ЕГРН не більше 100 тис. об’єктів нерухомості або їх правовласників без формування електронного документа, для фізичних осіб і органів влади становить 54,4 тис. рублів, юридичних осіб — 108,8 тис. рублів, зазначено на сайті Росреестра. Автори законопроекту пропонують встановити наступні суми: для фізичних осіб і органів влади — 1,5 млн рублів, для юросіб — до 3 млн рублів.

Також планується ввести тариф на 50 тис. переглядів об’єктів нерухомості або їх правовласників. Його вартість, у разі затвердження законопроекту, становитиме 1,12 млн рублів для органів влади і фізичних осіб та 2,25 млн рублів для юросіб.

Про долю інших тарифів, які діють на сьогоднішній день — на 100, 1 тис., 10 тис. і 500 тис. переглядів на рік — у законопроекті не уточнюється.