Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Якутську чотири людини випали з вікон багатоповерхових будинків за тиждень

28.05.2019

В Якутске четыре человека выпали из окон многоэтажных домов за неделю

У Якутську за шість днів сталося чотири випадки падіння людей з вікон багатоповерхових будинків у різних районах міста. При цьому три людини розбилися на смерть, повідомляє прес-служба СУ СК РФ по Якутії.

 

Так, у понеділок з вікна сьомого поверху випали дві 15-річні школярки. Одна загинула відразу, другу лікарі намагалися врятувати, проте дівчинка померла в лікарні.

 

За кілька днів до цього, 23 травня, тіло чоловіка знайшли на капоті автомобіля, запаркованого біля житлового будинку. За інформацією СК, загиблий 1980 року народження випав з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

 

22 травня з четвертого поверху житлового будинку випала жінка. Вона впала на козирок парадного входу і залишилася в живих, проте отримала відкритий перелом гомілкової кістки. В даний час жінка перебуває на лікуванні.

 

За фактами падінь зі смертельним результатом проводяться перевірки.

Читайте також:   Талановитий Гагік Сарибекович Олкинян в горах Вірменії. СЗВЧЭО
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *