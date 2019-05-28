У Якутську чотири людини випали з вікон багатоповерхових будинків за тиждень

У Якутську за шість днів сталося чотири випадки падіння людей з вікон багатоповерхових будинків у різних районах міста. При цьому три людини розбилися на смерть, повідомляє прес-служба СУ СК РФ по Якутії.

Так, у понеділок з вікна сьомого поверху випали дві 15-річні школярки. Одна загинула відразу, другу лікарі намагалися врятувати, проте дівчинка померла в лікарні.

За кілька днів до цього, 23 травня, тіло чоловіка знайшли на капоті автомобіля, запаркованого біля житлового будинку. За інформацією СК, загиблий 1980 року народження випав з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

22 травня з четвертого поверху житлового будинку випала жінка. Вона впала на козирок парадного входу і залишилася в живих, проте отримала відкритий перелом гомілкової кістки. В даний час жінка перебуває на лікуванні.

За фактами падінь зі смертельним результатом проводяться перевірки.