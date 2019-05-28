Стало відомо, коли аеропорт прифронтового Маріуполя зможе приймати рейси

На відновлення роботи аеропорту в Маріуполі Донецької області необхідно орієнтовно 10 місяців. Про це йдеться у відповіді департаменту транспорту і зв’язку Маріупольської міськради «Новинам Донбасу».

«Орієнтовні терміни робіт по відновленню польотів – 10 місяців. Даний розрахунок вимагає уточнення і буде залежати від проекту і графіка фінансування », – відзначають в міськраді.

Там уточнили, що для відновлення роботи аеропорту необхідно: відкрити повітряний простір; перевірити на наявність вибухонебезпечних предметів територію і будівлі; обстежити і визначити стан інфраструктури, яка потребує ремонту; провести ремонтно-відновлювальні роботи інфраструктури; придбати необхідну техніку; пуск, налагодження та тестування; аудит, обліт, отримання сертифікатів і дозволів.

У Маріупольській міськраді нагадали, що питання відкриття повітряного простору знаходиться поза їхньою компетенцією. «Зі свого боку маріупольська міська влада постійно звертається до профільних міністерств для вирішення даних питань», – підкреслюється у відповіді.

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