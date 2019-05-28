Не вмієш спілкуватися з людьми, відповідати на незручні питання — тобі не місце у владі»

Главу району Хакасії виключили з «Єдиної Росії» за бійку із журналістом

лаву Ширинського району Хакасії Сергія Зайцева виключили з партії «Єдина Росія» за бійку із журналістом програми «Вести. Чергова частина» телеканалу «Росія-24» Іваном Литоминым. Про це повідомляється на офіційному сайті партії. Повноваження Зайцева як члена регіонального політради партії і секретаря місцевого відділення «Єдиної Росії» припинені.

Крім того, президія генради ЄР доручив президії регіонального політради партії розглянути питання про відповідність Зайцева займаної посади та ініціювати процедуру його відкликання виборцями.

«Ми неодноразово говорили про те, що будь-який чиновник, депутат несуть підвищену відповідальність за свої слова і вчинки. Вчора трапився черговий напад „білої чиновницької гарячки“ в Хакасії, де глава Ширинського району напав на журналіста ВДТРК. Замість того, щоб відповісти на запитання кореспондента, він спробував вирішити питання силою. Це неадекватне і неприйнятну поведінку. Хочеш помахати кулаками — іди на татамі або ринг. Не вмієш спілкуватися з людьми, відповідати на незручні питання — тобі не місце у владі», — прокоментував ситуацію секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак.

Раніше за фактом нападу Зайцева на журналіста слідче управління СКР по республіці Хакасія порушило кримінальну справу за частиною 3 статті 144 КК РФ («Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»).