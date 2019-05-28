Три храми на добу — сумнівне досягнення у XXI столітті

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило заявив, що в СРСР не вдалося побудувати «щасливого життя без Бога», а зараз в країні будують «за три храми на добу».

Важко сказати, наскільки був нещасливий особисто Кирил при СРСР, але три храми на добу — не зовсім те досягнення, яким варто пишатися в XXI столітті. Особливо в сучасній Росії. Не три заводи, не три школи або три лікарні на добу. Не три «Калібру» навіть, що при бурхливому військовому психозі і відвертої мілітаризації всього життя країни було хоча б логічно. Три храми.

Варто згадати, що за всіма опитуваннями й дослідженнями, по всій країні число людей, які беруть регулярну участь у церковних заходах і живуть життям парафіян і «захожан» (людей, нерегулярно, але все ж відвідують служби і свята) досягає по верхній планці (тобто, самою оптимістичною оцінкою) не більше 4% населення. І число це досить статично з року в рік. По суті, православ’я — це не стільки потреба, а скоріше, культурна традиція, не вимагає свого формального підтвердження дотриманням усіх обрядів і норм.

Втім, красиво жити не заборониш, а в світлі тотального засекречування російського бюджету задавати питання — за чий рахунок це свято життя, абсолютно безглуздо. У країни є багато різних проблем, на рішення яких катастрофічно не вистачає грошей (у всякому разі, так запевняють нас наші правителі). Мабуть, ці проблеми не настільки важливі, як квадратно-гніздове будівництво новодельных культових установ у темпах, які перевищують темпи індустріалізації країни на початку 30-х років, коли будувалося в середньому по 2,6 підприємства в добу. Хоча б у чомусь вдається нової Росії обігнати проклятий Радянський Союз.