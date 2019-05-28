Острів Страйкуючими: норвезька в’язниця для особливо небезпечних злочинців і мрія кожного ув’язненого

Норвегія завжди була відома своєю воістину гуманної пенітенціарною системою, тому найбажаніше місце, куди мріють потрапити всі ув’язнені, — це норвезький острів Бастей. Саме там розташована, мабуть, сама райська твердиня порядку серед усіх існуючих нині в’язниць.



Джерело: stena.ee, amusingplanet.com і ttolk.ru

У в’язниці на цьому острові зібрані вбивці, ґвалтівники, наркодилери і шахраї. Але серед норвезьких ув’язнених існує черга, щоб потрапити на Бастей. Тут їх «ресоциализируют» за допомогою роботи в лісі, на городі і з домашніми тваринами. В’язниця в Бастої — ще і перше в світі «органічне заклад».

Міністерство юстиції Норвегії в 2009 році закінчила 10-річний експеримент по «вільному змістом» ув’язнених у в’язниці на острові Бастей. Досвід був визнаний вдалим, і тепер такі заклади можуть з’явитися і в інших частинах країни.

Автором цього експерименту став норвезький учений, кримінолог Нільс Крісті. Його теорія полягає в тому, що у кожного злочину є дві жертви: той, хто від нього постраждав, і той, хто його вчинив. І злочинець заслуговує не тільки покарання, але і перевиховання — тієї самої «ресоціалізації».

Острів Страйкуючими знаходиться в Осло фіорді. Від столиці Норвегії до нього — 76 км, до найближчого ж населеного пункту — курортного містечка Хортен — трохи більше 2 км. Сам острів має площу 2,6 кв. км. Раніше тут була одна з найсуворіших норвезьких в’язниць для малолітніх злочинців (див. нижче фото ув’язнених у 1930-ті роки), і їй батьки лякали своїх неслухняних дітей.

Сьогодні Страйкуючими називають «Островом волі для ув’язнених». Тут сидять найжорстокіші — за норвезьким мірками — злочинці: вбивці, ґвалтівники, педофіли, великі шахраї і наркодилери. Сидів тут і єдиний серійний вбивця за всю історію Норвегії — Арнфинн Нессет. Він був головним лікарем будинку престарілих і, вважається, отруїв там отрутою 20 людей похилого віку («щоб припинити їхні муки»). Після 15 років ув’язнення на материку його прислали досиджувати останні 1,5 року на Бастей. Після звільнення влади виправили йому паспорт на нове ім’я і змінили зовнішність за допомогою пластичної операції (щоб уникнути його дискримінації суспільством).

На початок 2011 року на острові сиділо 116 осіб. Тюремний персонал — 70 чоловік, але на ніч залишаються чергувати лише 5-6 співробітників. Всі тюремники працюють тут без зброї. За 11 років існування цієї в’язниці з острова бігло всього п’ять чоловік, з яких троє з’явилися з повинною, а двоє були спіймані і відправлені до в’язниці на материк.

У в’язниці на острові стоїть черга з норвезьких ув’язнених, і небагатьох щасливчиків сюди відправляють досиджувати невеликі залишки їх терміну (зазвичай від 1 року до 3 років). Чим же вона так приваблива для зеків?

На Бастої зеки містяться «на волі» — вони живуть в котеджах (1 котедж на 8 ув’язнених, у кожного своя кімната) і можуть спокійно пересуватися по острову. В Росії таке місце назвали б «колонія-поселення» і були б праві. Але — за малим винятком — всім покладений відпустку тривалістю 18 днів у році. Крім того, є ще й декретну відпустку на 21 день — коли у дружини або співмешканки народжується дитина від зека (побачення з родичами — щотижневі, протягом 12 годин).

Важливо ще й те, що з зеками обов’язково займаються психологи, а персонал в’язниці працює нарівні з ними. Робота, до речі, обов’язковий елемент для зеків, а також засіб «ресоціалізації» і перевиховання. Причому вся робота — на природі. Норвежці (і особливо кримінолог Крісті) вірять, що сільське і лісове господарство найкраще вибиває з людини дурь. На острові живуть 45 овець, 22 корови, 10 коней, 230 курей і 20 кролиць. Є ще ділянки з картоплею, овочами і малиною. Свої угіддя — ще і важливий елемент самозабезпечення продовольством. Одним з факторів, за яким експеримент з острівної в’язницею був визнаний Мін’юстом вдалим, стало зменшення вартості утримання зеків у 2,5 рази порівняно з іншими норвезькими в’язницями.

Так, кожному зеку держава виділяє тут 50 крон на день (приблизно 250 рублів). На ці гроші він повинен купувати продукти для сніданку і вечері (обід — за рахунок в’язниці; причому охоронці їдять те ж, що і охоронювані), господарські приналежності, одяг і т. д. Особливо не пошикуешь, тим більше враховуючи норвезьку дорожнечу. Зате те, що вирощується і робиться самими зеками, справедливо ділиться на всіх відповідно до їх участі у створенні продукції. В результаті щомісячно працьовитий зек отримує тут ще до 10 тисяч крон (50 тисяч рублів).

Крім сільського господарства, важливою галуззю на Бастої є рибальство — щодня виловлюється до 100 кг тріски і пікші, а також налагоджено виробництво меблів з власної сировини. Рубки догляду (коли вирубуються тільки старі або хворі дерева) дають паливо для обігріву котеджів.

У 2010 році Страйкуючими взагалі став першою в світі «органічної в’язницею». Всі відходи (крім пластику, який тут заборонений) переробляються в компост. Добрива і засоби захисту рослин — тільки органічні. Встановлені сонячні батареї, з деревних відходів робляться палети для опалювальних котлів, всі машини і трактори переведені на біодизель (вироблений з ріпакової олії).

Підйом тут в 7:00. В 8:00 починається робота. 2-годинна обідня перерва. Робота закінчується о 16:30. Увечері зек може займатися чим завгодно — читати в місцевій бібліотеці (тут зібрано близько 10 000 книг), сидіти в інтернеті (правда, не більше двох годин), дивитися телевізор (дозволені 4 телеканалу), займатися спортом (без обмежень), грати в місцевій рок-групі або театральному гуртку. В 22:00 — відбій. На острові заборонені наркотики і алкоголь (щотижня здаються аналізи сечі на наявність наркотиків), за порушення — відправлення у в’язницю на материк.

У чому ж справа? Адже в цілому норвезька пенітенціарна система дуже гуманна (тобто не менше гуманною, ніж на острові). Так, тут існує «чергу на відсидку» — приблизно 20-25% норвежців, які отримали термін (в основному невеликий — до 5 років), що знаходяться на волі, поки для них не звільниться місце у в’язниці. І все це час термін їм враховується (у підсумку 5% взагалі мотають термін, перебуваючи вдома). Люди, які відсиділи більше половини терміну за тяжкі злочини, а за легкі — і з самого початку відсидки, можуть подати клопотання на вихід з стін тюрми на волю або навчання у денний час (у 2/3 випадків такі клопотання задовольняються; ночують ж зеки у в’язниці). Дрібні злочини тут взагалі не розглядає суд, а т. зв. «психолог-примиритель». У разі якщо злочинець усвідомив тяжкість свого діяння, йому дають штраф, умовний термін або взагалі прощають. У Росії ж, нагадаємо, за дрібне хуліганство, крадіжку більш ніж на 1 тисячу рублів, погрозу вбивством, халатність та інші дрібні злочини люди отримують реальні терміни 2-5 років. Раз у рік в Лиллихаммере міністр юстиції та його заступники, депутати парламенту і делегація зеків від кожної в’язниці (це 50-70 осіб) засідають в гірському готелі три дні, де вони спільно вирішують, як поліпшити життя ув’язнених та перевиховати їх.

І все ж в’язниця Страйкуючими виявилася ефективнішою, ніж інші гуманістичні хитрощі норвезьких властей. Кримінолог Кріст впевнений, що секрет «ресоціалізації» — саме в колективній роботі на землі. Ще на самому початку експерименту він зізнавався, що на цю ідею його наштовхнула запису індіанського вождя Сіетла від 1850 року. Корінний американець тоді проповідував білим людям, що ті «відірвалися від природи, хочуть її підкорити, а не жити в гармонії з нею».

«Ми даємо укладеним відчуття гармонії з природою. Це відвертає від насильства», — говорив Крісті.

«Але, може бути, ще і справа в самих норвежцах?» — скептично запитає російський читач. Адже в радянсько-російських таборах люди справно працювали на природі — на лісоповалах, і у складі колективу — з урками, опущеними, «мужиками» і іншими «ієрархічними» представниками кримінального соціуму. І нікого це особливо не «ресоциализировало». Напевно, ще важливо і відчуття свободи і вільної праці (як би подвійно це звучало в застосуванні до праці зеків) — коли його результати діляться порівну. А зеки, не бажаючі жити в такому соціумі, відправляються на більш суворий режим.

Напевно, потрібно і інше суспільство, «поставляє» зеків у такі в’язниці. У будь-якому випадку експеримент за типом норвезького Бастою не завадило б провести і в Росії. Благо і островів, і природи, і навіть розумних людей у нас все ж вистачає.