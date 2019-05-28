Україна висунула Росії вимога

МЗС України направить російським колегам ноту про повернення українських моряків і кораблів, затриманих в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі радіо «НВ», передає «Інтерфакс-Україна».

«У ноті ми запитуємо, яким чином ми можемо забрати наші кораблі, коли і де, як наші консули можуть забрати наших хлопців з Лефортово», — сказала Зеркаль.

За словами заступника міністра, українське міністерство звернеться і до всіх інших глав МЗС у світі з проханням закликати Росію відпустити моряків і судна.

Три кораблі ВМС України і 24 члени їх екіпажів були затримані 25 листопада 2018 року. Кораблі увійшли в російські територіальні води, не відреагували на попередження і почали небезпечні маневри. Моряки були етаповані в Москву і в даний час чекають суду. 15 квітня строк попереднього розслідування по їх справі було продовжено до 25 серпня. Київ визнав ці дії актом військової агресії.