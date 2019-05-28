У МОН закликають школи провести ековипускний

Міністр освіти закликала школи приєднатися до флешмобу #ековипускний, метою якого є відмова наприкінці навчального року випускати у небо повітряні кульки. Про це Лілія Гриневич написала у своєму Facebook.

За словами міністра, потрібно мати мужність та силу відмовитись від звичок, які руйнують світ навколо нас.

«Я сама про це раніше не думала, але UAnimals привернули мою увагу: щороку наприкінці навчального року ми випускаємо в небо повітряні кульки, які забруднюють наші водойми, шкодять тваринам та планеті загалом. Я ділюся сама і закликаю всіх вас приєднатися до флешмобу #ековипускний», – написала Гриневич.

Вона також закликала розповісти про причини, чому випускникам, директорам, вчителям та школам варто це зробити.

Зокрема, повітряні кульки можуть подолати відстань в тисячі кілометрів, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни, а термін розкладання кульок – від 4 років, а капронових стрічок – понад 100 років.

Також багато тварин не здатні відрізнити їжу від сміття, тому вони можуть випадково проковтнути предмети, які завдадуть їм шкоди.

Латексні кульки забруднюють річки та небезпечні в першу чергу для тварин, а ось вироби з фольги можуть призвести до відключення електроенергії і спровокованих іскрою пожеж.

Міністр зауважила, що огляду на ці наслідки, в деяких регіонах Великої Британії, Австралії та США запуск кульок заборонений законодавством.

«Давайте бути відповідальними та створювати нові, ще яскравіші традиції разом. Ваш випускний клас може посадити дерево з іменною табличкою або встановити лавку в парку поруч зі школою. Гарні справи житимуть і залишатимуться у пам’яті довше!», – резюмувала Лілія Гриневич.

Також нагадуємо, що учні бердянської гімназії «Сузір’я» відмовилися від повітряних куль на своєму випускному.

Гроші на придбання гелієвих кульок випускники вирішили витратити на посадку дерев і віддати хворим дітям, повідомляє «Про Бердянськ».

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