Суд дозволив фігуранту секс-скандалу в ГБР Барабошко залишати Київ і забрати закордонний паспорт

У понеділок, 27 квітня, Печерський райсуд Києва дозволив блогеру Олександру Барабошко, який є одним із фігурантів тиндер-скандалу, покидати Київ, а також дозволив повернути закордонний паспорт.

Копія відповідного документа опинилася в розпорядженні «Країни».

Так, попередній раз суд продовжував запобіжний захід Олександру Барабошко до 29 травня, тоді з блогера зняли електронний браслет, але прийняли рішення продовжити заборону залишати Київ без дозволу слідчого, прокурора або суду та спілкуватися зі свідками у його справі. Крім того, він повинен був здати відповідним владі свій закордонний паспорт.

У понеділок, 27 травня, Печерський суд вирішив продовжити до 27 липня лише дві обмежувальні заходи: необхідність прибувати за викликом до слідчого, судді, суду в залежності від стадії виробництва, а також утриматися від спілкування зі свідками у справі.

На питання «Країни», які емоції він відчуває, коли тримає в руках цю папір, Барабошко відповів наступне: «Емоції прекрасні. У Києві хороша погода. Ще більше у мене покращиться настрій, коли я буду тримати в руках закордонний паспорт. Сподіваюся, це станеться скоро».