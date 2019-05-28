У партії Зеленського заговорили про коаліцію в Раді: з ким готові дружити

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партії «Слуга Народу» «однозначно хотілося б взяти на себе одноосібну відповідальність».

В іншому випадку ця політична сила буде розглядати пропозиції, які відповідають її планами та програмою. Такі висловлювання прозвучали в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Так, за його словами, партія «Слуга народу» згодна створити коаліцію з політичними силами, які готові об’єднатися навколо ідей, а імена політиків їм не важливі.

«Для нас пріоритет не в прізвищах, фракціях, партії та підходах, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті», – підкреслив Стефанчук.