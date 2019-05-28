Переговори щодо ізраїльсько-ліванському кордоні можуть відродити видобуток нафти

У понеділок Ізраїль припустив, що він відкритий для посередницьких переговорів Сполучених Штатів з Ліваном за давнього суперечці про морський кордон, і якщо переговори будуть успішними, розвідка нафти і газу в східній частині Середземного моря може отримати настільки необхідне ослаблення напруженості і позитивний нормативно-політичний клімат для нафтогазових компаній.

Ліван, який розділяє басейн Леванту в східному Середземномор’ї з Ізраїлем, Кіпром і Сирією, значно відстає від Ізраїлю та Кіпру в розвідці і розробці своєї частки ресурсів з-за політичного глухого кута протягом останніх декількох років і суперечки з Ізраїлем з приводу Південна морська кордон Лівану.

У Лівану та Ізраїлю є недозволений морський прикордонний спір по трикутної області приблизно 860 квадратних кілометрів (332 квадратних миль), яка простягається вздовж південного краю трьох з 10 блоків Лівану.

Лівано-ізраїльський конфлікт є давнім один, але напруженість зросла знову на початку минулого року після того, як Ліван називають розвідку тендер нафти і газу на спірній території.

У лютому 2018 року з’явилися повідомлення про те, що посередництво США між Ліваном і Ізраїлем в їх суперечці з приводу морських нафтогазових блоків і морських кордонів не вдалося .

Тепер, згідно із заявою канцелярії міністра енергетики Ізраїлю Юваля Стейніца, переданого агентством Рейтер, Ізраїль був відкритий для переговорів з Ліваном за посередництва США. Заяву було зроблено після того, як Штейніц зустрівся з виконуючим обов’язки помічника держсекретаря США у Бюро у справах Близького Сходу Девідом. Саттерфилд.

Ці переговори можуть бути «на благо інтересів обох країн у розробці запасів природного газу і нафти», – цитує Reuters офіс компанії Steinitz в своїй заяві.

Ні ліванські, ні офіційні особи США відразу не прокоментували можливість таких переговорів.

Минулого місяця Ліван заявив, що планує включити п’ять морських блоків в майбутній тендер на розвідку нафти і газу. Чотири з цих блоків лежать уздовж спірних морських кордонів – два заявлені Ізраїлем, а два – Сирією.