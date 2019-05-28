На Хмельниччині мати намагалася продати дитину у секуальне рабство

У Хмельницькій області мати хотіла продати свою неповнолітню доньку у сексуальне рабство. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах.

У Хмельницькій області жінку підозрюють намірі продати свою неповнолітню доньку третім особам з метою подальшої сексуальної експлуатації дівчинки.

Варто відзначити що, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 149 КК України.