Україна претендує на Керченську протоку

У Києві вимагають присвоїти Керченській протоці міжнародний статус. Про це заявила заступник глави МЗС України Олена Зеркаль.

На думку Зеркаль, ця міра «зніме багато питань, які вже існують». За словами Зеркаль, Росія зараз нібито спекулює на тому, що Керченська протока є внутрішніми.

Зеркаль також нагадала, що Росії і Україні необхідно дотримуватися умов Договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Щоправда згідно з цим документом, Азовське море є внутрішніми водами Росії і України. Це означає, що ні одне іноземне судно не може зайти на їх територію, без згоди країни-господині.

Нагадаємо, в минулому році три українських корабля здійснили захід у води Керченської протоки, при цьому порушивши державний кордон Росії. Вимоги російських прикордонників українські моряки проігнорували, внаслідок чого були затримані. При затриманні на кораблях було знайдено зброю.

За незаконний перетин кордону було порушено кримінальну справу, а президент РФ Володимир Путін назвав цю ситуацію провокацією з боку Києва. Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначав, що українські моряки діяли за наказом, згідно з яким необхідно було приховано прорватися до води Азовського моря.

Зараз українські моряки очікують суду, а Україна під різними приводами вимагає передачі військовополонених. Позиція Росії в цьому питанні категорична: слідство ще не завершилося, і долю ув’язнених під варту моряків буде вирішувати російський суд.