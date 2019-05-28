Мер французького міста вирішив роздати жителям «Віагру» для заохочення народжуваності

Мер французького міста Монтеро вирішив запропонувати парам «Віагру» для заохочення народжуваності та боротьби зі скороченням місцевого населення.

Мер Жан Дебози підписав муніципальний указ про те, що він готовий роздавати віагру місцевим парам, щоб підвищити народжуваність і не допустити закриття місцевих шкіл із-за недостатньої чисельності населення. «Таблетки будуть розіслані пар у віці від 18 до 40 років, щоб дати їм можливість зачати дитину і таким чином зберегти школи двох сіл», — йдеться в указі, передає The Local.

Деякі критики сумніваються в тому, чи є план Дебози навіть законним, оскільки «Віагру» у Франції можна отримати лише за рецептом лікаря.

: aspekty.net

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