Регіна Тодоренко налякала Instagram втомленим фото: пора на відпочинок

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка будує кар’єру на російському телебаченні і нещодавно народила первістка російському артисту Владу Топалову, часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram. В цей раз знаменитість опублікувала втомлене фото, яким налякала шанувальників.

На фотографії Регіна позує в стильному луці – на ній квітчаста світла спідниця і рожева блузка, поверх якої вона накинула довгий сливовий піджак. Телеведуча сидить на дивані в оточенні іграшок, схоже, це фото було зроблено на зйомках нового випуску програми “Регіна +1”. Волосся зірки розпущене в красивій укладці, а на її обличчі яскравий макіяж і втомлений вигляд.

Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нове фото на сторінці Тодоренко. Фолловери стривожені втомленим виглядом Регіни і радять їй більше спати і відпочивати.

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Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 27 Тра 2019 р. о 10:30 PDT

: znaj.ua

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