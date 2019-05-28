Робота ОЦ «Донбас-Україна» стартує 3 червня, – МОН України

Робота освітніх центрів (ОЦ) «Донбас-Україна» стартує 3 червня. Через них жителі тимчасово непідконтрольних української влади територій зможуть вступати до вузів за спрощеною процедурою без ЗНО, українського паспорта або атестата. Про це 27 травня повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України (МОН).

«Всі разом ми активно готуємося до відкриття центрів і саме сьогодні провели в МОН наради з їх представниками. До зустрічі також приєдналися фахівці Державної міграційної служби України, Міністерства соціальної політики України та Громадської організації «Фонд« Відкрита політика »», – йдеться в повідомленні.

Вже зараз для вступників працюють «гарячі лінії» Фонду «Відкрита політика» за телефонами:

Краматорськ (Донецька обл.) 0 800 50 45 22;

Сєвєродонецьк (Луганська обл.) 0 800 50 45 11.

Всі дзвінки – безкоштовні.

Нагадуємо, що російські бойовики на Донбасі не пропустили школярів з непідконтрольною частини Донецької області на зовнішнє оцінювання з української мови. Про це повідомив заступник голови Донецької обласної адміністрації Ігор Стокоз.

«Сьогодні іспит з української мови, який повинні були здавати 678 осіб. Зараз реєструються телефонні звернення з інформацією про те, що вчора на Гнутове, сьогодні на Оленівці бойовики припинили пропускати дітей, які сьогодні повинні здавати ЗНО. Батьки стверджують, що вони бачили на блокпостах терористів списки з особливими позначками, згідно з якими їх дітей не пропустили на підконтрольну України територію », – зазначив чиновник.

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