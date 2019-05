У Японії маніяк озброєний ножами напав на школярок: двоє загинули, 16-ть дітей поранено

У японському місті Кавасакі злочинець, озброєний двома ножами, напав на групу школярок молодших класів і що супроводжуючих їх дорослих, повідомляє телеканал NHK.

Інцидент стався вранці 28 травня на зупинці в парку — учениці чекали приїзду автобуса, який повинен був відвезти їх в приватну католицьку школу.

В результаті нападу, за останніми даними, загинули дві людини – 12-річна дівчинка і 39-річний чоловік, батько однієї зі школярок. Ще 16 дівчаток отримали поранення, серед них учениці початкових класів у віці 6-7 років. Стан деяких з них оцінюється як критичний.

#UPDATE Two people, including a child, are feared killed in a mass stabbing attack that also injured 17 in the Japanese city of Kawasakihttps://t.co/XbGYPfa7mG pic.twitter.com/mbelfvNJM1

— AFP news agency (@AFP) 28 травня 2019 р.

Незабаром після нападу підозрюваний у злочині був затриманий поліцією. За попередніми даними, це житель Кавасакі, йому близько 50 років, його ім’я не називається. При затриманні він завдав собі удар ножем в шию. Пізніше він помер в госпіталі, не приходячи до тями. Мотиви нападника невідомі.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе різко засудив злочин. Президент США Дональд Трамп, який перебуває з візитом в Японії, приніс співчуття громадянам країни.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!