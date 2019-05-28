Омеляну оголосили обвинувальний акт

У Солом’янському районному суді міста Києва 27 травня за участю прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулося чергове судове засідання у справі про звинувачення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна в недостовірний декларування.

Так, на засіданні прокурор САП оголосив обвинувальний акт. Крім того, суд визначив порядок і обсяг дослідження доказів.

Наступне засідання заплановано на 23 серпня 2019 року.