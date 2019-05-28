На Бориспільській у Києві діти знайшли труп

Не завжди прогулянки дітей закінчуються добре. Наприклад, у Києві за адресою вулиця Бориспільська, 37 був виявлений труп чоловіка. Тіло лежало в лісовій зоні, недалеко від двору житлового будинку.

За попередньою інформацією, в лісовій зоні, яка знаходиться недалеко від двору, гуляли діти. Вони і виявили чоловіка ще близько 15:00. Весь цей час вони перебували поруч з чоловіком, але не надавали цьому значення. Лише до 21:00 діти розповіли батькам про свою знахідку. Чоловік не подавав ознак життя.

На місце викликали правоохоронців та швидку. На жаль, медикам залишалося лише констатувати смерть. Експерти оглянули тіло і не виявили слідів насильницької смерті. Особа чоловіка встановлена, ним виявився 55-річний мешканець сусіднього будинку. Подробиці інциденту з’ясовуються.