Перехожий у Китаї зловив падаючу з п’ятого поверху дитину

Чоловік на північному заході Китаю опинився в потрібному місці у потрібний час і врятував дворічну дитину, яка впала з п’ятого поверху. Про це УНН повідомляє з посиланням на китайське видання Global Times.

28-річний чоловік з міста Інін в Синьцзян-Уйгурському автономному районі приїхав додому і припаркував свій автомобіль під вікном, коли побачив, як дитина падає з будівлі.

“Я не довго думав і намагався зловити дитину”, – повідомив чоловік.

Дитина впала на чоловіка і збила його з ніг.

Чоловіка і дитину доставили в лікарню, але жоден з них не отримав серйозних травм і їх відпустили.