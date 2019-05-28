«Хто захищає і пропагує педерастию — той педераст»

Стерлігов вважає, що діти, які влаштували «БДСМ-флешмоб», заслуговують смерті

Православний підприємець і відомий радикальний гомофоб Герман Стерлігов вважає, що діти владивостоцької школи № 74, влаштували костюмований флешмоб, де частина учасників була одягнена в сексуальні костюми, «заслуговують смерті». Про це Стерлігов заявив в ефірі федерального телеканалу НТВ у програмі «Місце зустрічі». Фрагмент ефіру доступний в Twitter-акаунті каналу.

«Я християнин і тому вважаю, що вони заслуговують смерті. Ніякого обмеження за віком для покарання педерастія немає. А це пропаганда педерастії», — уточнив він після обурення ведучого, який вважає запропоновану їм міру надмірною.

«Хто захищає і пропагує педерастию — той педераст», — сказав бізнесмен. Ведучий зауважив, що старшокласники лише копіювали ролики, які бачили на YouTube. «Ось тому вони заслуговують смерті», — був непохитним гість студії.

Стерлігов заявив, що Росія — «абсолютно безбожна країна», де за БДСМ-шоу стратити дітей не стануть, і запропонував альтернативу — повсюдно відключити електрику. «Причому зробити це в світовому масштабі, щоб наші, і не тільки наші, спецслужби зайнялися б, нарешті, справою і врятували людство від неминучої загибелі», — вважає підприємець.

24 травня одинадцятикласники владивостоцької школи у відвертих костюмах танцювали на ґанку і в актовій залі навчального закладу. Деякі з них були в образі зайців з заклеєними скотчем сосками, одна дівчинка одягла поліцейську форму. Публікація відеозапису в Мережі спровокувала скандал. Як це часто буває в нашій державі, силовики відразу ж почали перевірку, двох одинадцятикласників притягнули до адміністративної відповідальності. Діти вибачилися, сказавши, що «всі усвідомили». Майже 1 тис. осіб підписали петицію на Change.org закликаючи не допустити переслідування школярів за цю витівку.