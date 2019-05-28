Медведєв заборонив держустановам закуповувати імпортне вино

Прем’єр Дмитро Медведєв підписав постанову, згідно з якою забороняється закуповувати вина зарубіжного виробництва для потреб державних і муніципальних установ. Документ опублікований у вівторок на сайті уряду. Згідно йому, зміни вступають в силу з 1 липня.

«Постанова від 25 травня 2019 року № 660. З метою сприяння розвитку вітчизняного виноградарства і виноробства до видів харчових продуктів, що походять з іноземних держав, щодо яких встановлюється обмеження на допуск до закупівель для державних і муніципальних потреб, віднесені вина, ігристі вина, лікерні і фруктові (плодові) вина. Це обмеження стосується тільки держзакупівель, воно не поширюється на імпортні вина, які звертаються в комерційному секторі», — йдеться в документі.

В серпні 2016 року уряд своєю постановою вже заборонив купувати ряд продуктів іноземного виробництва для потреб держустанов. Серед них — м’ясна, рибна та молочна продукція, сіль, цукор та інше.