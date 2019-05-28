В Барселоні кур’єри спалюють рюкзаки Glovo

Під офісом компанії Glovo в Барселоні кур’єри масово спалюють свої робочі рюкзаки. Так сотні демонстрантів протестують проти політики компанії, що не передбачає страховки для працівників. Про це повідомляє іспанське видання Lavanguardia.

Приводом до демонстрації стала нічна ДТП, у якій барселонського кур’єра збив сміттєвіз.

Повідомляється, що протест підтримали кілька профспілок у соцмережах. Одна з них, UGT Catalunya, розкритикувала політику Glovo як «ненадійну, незахищену та небезпечну зайнятість».

Повідомляється, що один з демонстрантів прорвав оборону та проник на територію штаб-квартири. Близько шостої вечора 26 травня мітинг було припинено, однак протестувальники вирішили продовжити його 27-го з 12:00.

У Glovo відреагували на аварію. Було вирішено розробити процес страхування для кур’єрів після розслідування ДТП. Сам протест у компанії визнали недоречним та попросили припинити його. На знак солідарності з демонстрантами представники інших кур’єрських платформ виклали на мітингу квіти.

Нагадeємо, у Румунії на знак протесту побудували найкоротше у світі шосе. Так румунський бізнесмен виступив проти браку дорожньої інфраструктури у країні.

Фото: Pere Francesch / ACN