Партія Гройсмана проведе з’їзд наступного тижня

Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, який має намір йти на парламентські вибори разом з політичною силою чинного прем’єр-міністра Володимира Гройсмана «Українська стратегія», анонсував з’їзд партії вже наступного тижня.

Про це Саєнко заявив в ефірі на телеканалі ICTV.

«Дата попередньо є. Я думаю, що наступного тижня відбудеться з’їзд», – сказав він.

Відповідаючи на питання про те, хто буде в складі такої політсили, Саєнко зазначив, що це будуть молоді люди з досвідом.

«Будемо шукати тих людей, які сповідують правильні демократичні, європейські цінності, вміють і знають, як це робити. Думаю, що команда буде достатньо молодих професіоналів», – розповів міністр.

Саєнко не виключив, що в команді Гройсмана можуть бути кілька представників чинного уряду.