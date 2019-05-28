СБУ викрила чат в Telegram, де торгують особистою інформацією

Слідчим управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування за ознаками ч. 1, ч. 2 ст. 368 КК щодо можливого отримання неправомірної вигоди.

Дані до ЄРДР внесено 7 травня 2019 року. Процесуальне керівництво у справі здійснюється Головним військовою прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з використанням програми Telegram Messenger створен публічний чат «ТеньУкраина», який має адресою: t.me/Black_Ukraine.

В описі вказаної групи йдеться, що вона створена з метою надання стороннім особам за грошову винагороду конфіденційної інформації, що міститься в базах даних та реєстрах, зокрема, щодо повних анкетних даних осіб, дати їх народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків (індивідуальних податкових номерів), прав на рухоме та нерухоме майно, номерів мобільних телефонів тощо.

Під час огляду чату виявлено скріншот, відповідно до якого невідома особа для адміністратора групи «@s_garant» переказує 6 750 грн. на картковий рахунок у Приватбанку.

Суд надав прокурорам тимчасовий доступ до інформації банку про рахунок, на який випущено банківську картку, відомостей про надходження і списання коштів, документів, які подавалися для відкриття рахунку та ін.