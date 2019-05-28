Помилка лікарів: журналістка Соколова розкрила подробиці страшного захворювання

З самого початку лікарі неправильно поставили неправильний діагноз журналістці Яніні Соколової, так як в державній клініці неграмотно зробили аналіз.

Про це вона сама розповіла в інтерв’ю «КП в Україні». Зокрема, вона повідомила подробиці того, що пережила до того, як з’ясувалося, що у неї рак, так як в державній клініці її лікували від полікістозу.

«У липні минулого року на Одеському кінофестивалі раптом відчула — зі мною щось не так. Помітила симптоми, які наштовхнули на думку — потрібно терміново звернутися до лікаря. Прооперували. Потім зробили аналіз тканин і почали лікування, яке стабілізувало б мій стан, повернула колишню форму», — розповіла вона. Після закінчення двох місяців лікування у Соколової знову з’явилися ті ж симптоми. Вона пішла до лікаря і їй призначили повторну операцію. Але в цей раз журналістка здала аналізи в приватній клініці, і вони показали, що в неї рак.

«Коли ми почали розбиратися, стало ясно, що діагноз був уже в першому аналізі, який зробили неграмотно. Якби у мене вистачило душевних сил, я б привернула їх до кримінальної відповідальності. Так що людям, які роблять аналізи в муніципальних лікарнях, потрібно перевіряти їх ще в якійсь приватній лабораторії», — поскаржилася Соколова.