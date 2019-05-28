Чиновники часів Януковича активно забудовують Пущу-Водицю

Державні дачі в ” Пущі-Водиці «захопили» чиновники часів побіжного президента Віктора Януковича і побудували там котеджі. Про це йдеться у розслідуванні журналістів BIHUS.info.
Як відзначають журналісти, екс-заступник генпрокурора України Ренат
Кузьмін в 2006 році орендував державну дачу. У 2008 році він
оформив дозвіл на проведення капітального ремонту в Пущі-Водиці, обіцяючи
інвестувати 1 млн грн. Ремонт зробив, як стверджують журналісти, але дача
стала приватною – у 2010 році її приватизовували і побудували особняк.
«Той самий Кузьмін, який грав «Мурку» на день народження
Яна Табачника. Він також значиться як орендодавець, хоча це комплекс давно
приватний: альтанка, будинок для охорони, дизайнерське оформлення подвір’я. Кузьмін
побудував на місці держдачі палац і в 2010 році його приватизував. В 2014 році,
коли він зник з України, будинок переписали на його колишню тещу. І тільки після
скандалу генеральна прокуратура відкрила справу», – йдеться в розслідуванні.
Зараз будинок заарештований, відкриті кримінальні справи, в тому числі і
на Кузьміна, стверджують журналісти.
Сусід по дачі Кузьміна – ще один чиновник часів Януковича Андрій
Кравець. За інформацією журналістів, на території держдачі колишній
чиновник побудував справжній палац з тенісним кортом.
«Кравець і зараз у списку орендодавців, хоча дев’ять років
тому він приватизував на себе половину будинку. Зробив це тихо і непомітно», –
йдеться в розслідуванні.
У Пущі-Водиці на ділянці біля держдачі, яку з 2019-го року
орендує Катерина Одд, ведеться
будівництво будинку. Катерина – дружина брата звільненого голови
Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулава Одда.
Це той самий брат, вплив якого на Конституційний суд
став однією з імовірних причин звільнення Шевчука, вважають журналісти.
«Два місяці ми стежили за цим будівництвом і шукали тих,
хто дав на нього дозвіл. Не знайшли, тому що ніяких документів у сім’ї Одд
ні, а будівництво на території держдач незаконно. Більш того, за словами
експерта, ось так «по-тихому» збудований об’єкт під державному парканом
можна буде не просто легалізувати, але і … приватизувати», – йдеться в
розслідуванні.
У той же час адміністрація «Пущі» запевняла: на їх території
ніякого будівництва немає. Крім того, про будівництво не згадується ні в
київської адміністрації, ні у державній будівельній інспекції.
Раніше SKELET-info повідомляв, що бізнес-партнер Януковича Сергій Тригубенко намагається домовитися з Адміністрацією президента Володимира Зеленського.