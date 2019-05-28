Чиновники часів Януковича активно забудовують Пущу-Водицю

Державні дачі в ” Пущі-Водиці «захопили» чиновники часів побіжного президента Віктора Януковича і побудували там котеджі. Про це йдеться у розслідуванні журналістів BIHUS.info.

Як відзначають журналісти, екс-заступник генпрокурора України Ренат

Кузьмін в 2006 році орендував державну дачу. У 2008 році він

оформив дозвіл на проведення капітального ремонту в Пущі-Водиці, обіцяючи

інвестувати 1 млн грн. Ремонт зробив, як стверджують журналісти, але дача

стала приватною – у 2010 році її приватизовували і побудували особняк.

«Той самий Кузьмін, який грав «Мурку» на день народження

Яна Табачника. Він також значиться як орендодавець, хоча це комплекс давно

приватний: альтанка, будинок для охорони, дизайнерське оформлення подвір’я. Кузьмін

побудував на місці держдачі палац і в 2010 році його приватизував. В 2014 році,

коли він зник з України, будинок переписали на його колишню тещу. І тільки після

скандалу генеральна прокуратура відкрила справу», – йдеться в розслідуванні.

Зараз будинок заарештований, відкриті кримінальні справи, в тому числі і

на Кузьміна, стверджують журналісти.

Сусід по дачі Кузьміна – ще один чиновник часів Януковича Андрій

Кравець. За інформацією журналістів, на території держдачі колишній

чиновник побудував справжній палац з тенісним кортом.

«Кравець і зараз у списку орендодавців, хоча дев’ять років

тому він приватизував на себе половину будинку. Зробив це тихо і непомітно», –

йдеться в розслідуванні.

У Пущі-Водиці на ділянці біля держдачі, яку з 2019-го року

орендує Катерина Одд, ведеться

будівництво будинку. Катерина – дружина брата звільненого голови

Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулава Одда.

Це той самий брат, вплив якого на Конституційний суд

став однією з імовірних причин звільнення Шевчука, вважають журналісти.

«Два місяці ми стежили за цим будівництвом і шукали тих,

хто дав на нього дозвіл. Не знайшли, тому що ніяких документів у сім’ї Одд

ні, а будівництво на території держдач незаконно. Більш того, за словами

експерта, ось так «по-тихому» збудований об’єкт під державному парканом

можна буде не просто легалізувати, але і … приватизувати», – йдеться в

розслідуванні.

У той же час адміністрація «Пущі» запевняла: на їх території

ніякого будівництва немає. Крім того, про будівництво не згадується ні в

київської адміністрації, ні у державній будівельній інспекції.

Раніше SKELET-info повідомляв, що бізнес-партнер Януковича Сергій Тригубенко намагається домовитися з Адміністрацією президента Володимира Зеленського.