Що б Кличко збирався зробити, в результаті завжди виходить грандіозний облом – політтехнолог

Кришталевий міст… Кличко. А справа ж зовсім не в горемычном мосту і лопнули оглядових стеклах.

Хоча ось в цьому казусі тричі з «розбитим склом» на мосту і проявляється весь Кличко і вся управлінська вертикаль останніх років. Де рука об руку йдуть приголомшливий непрофесіоналізм найнятих менеджерів, відверте лизоблюдство свити, любовно погружающей господаря в теплу ванну, цинічне і об’ємне злодійство на всьому підряд і обов’язкове відсутність найменших антикризових навичок…

Пропіарили, облажались, замовкли, сховалися. А коли сторонні особи (розслідувачі) копнули глибше – назовні відразу полізла вся гниль… Ну і наше обов’язкове – ніякої відповідальності чиновників. Включаючи того ж Кличко. Ні моральної, ні кримінальної.

Віталій Володимирович – вкрай нещасливий політик/менеджер з будь-якої точки зору. Як управлінець він надзвичайно слабкий – містом керує тіньовий штаб і тіньовий мер. Керує виключно корисливі. Як стратег і планувальник – взагалі відсутня. Та щоб він – Кличко – ні збирався зробити, в результаті завжди виходить грандіозний облом з великим скандальним потенціалом.

Так сталося і з триклятим вже мостом. Тому що… карма. А вона любить дуже винахідливо жартувати. Багато вишуканих слів, багато пафосу, багато «братніх» обнимушек і стрибків на мосту (типові селебріті-фотосесії Кличка) і жодної відповіді по суті: хто будував? як будував? чому це робили люди Молчанової? навіщо переплатили?

Підсумок завжди передбачувано/сумний. По всій вертикалі. У будь-якому подібному проекті надзвичайно завищена підсумкова ціна. Зіставляючи дана будова з іншими подібними проектами в інших країнах обов’язково побачимо двох – триразове завищення бюджетів…

Якість будь-якого подібного проекту Кличко надзвичайно низька. Тобто, практично відразу робиться робота/проект, що потребує системному і дорогим ремонті. Не тільки пішохідний міст з розбитим склом. Все, що робить Кличко спочатку потребує системного і дорогим ремонті…

Завжди в київських проектах панують «мутняки». Хто-то что-то як-то. Непрозоро, зі скандалами, з крадіжками. Тому що оточення Кличка мутнейшее. Сам по собі стиль Кличка огидний. Він намагається маленькими фішками – мости, автобусні зупинки, велодоріжки, які за підсумком теж провальні – маскувати низьке якості міського управлінського сервісу в цілому. За великим рахунком системні проблеми міста – глобальна забудова висотками, знищення зелених зон, мертва комунальна інфраструктура, нерегульований автотрафик etc – взагалі не вирішуються. Вони і не можуть вирішуватися. Тому що завжди є хтось, хто хоче брудно заробити. Ширше.

У нас реально немає сервісної еліти. Є тільки показушні злодії. Вийти на Хрещатик для спілкування з бабусями під телекамеру. Зустрітися з блогерами і покрасуватися. Дати інтерв’ю FT про дефолт. І ніякої роботи. Ніякого скрупульозного і в’їдливого аналізу ризиків. І ніякої відповідальності. Де зараз Кличко? Правильно. Сховався.