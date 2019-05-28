Генеральна прокуратура покривала злочину «померлого» Малиновського – Найєм

У низці безлічі злочинів, які покривало керівництво ГПУ в останні роки є одне по-справжньому детективне справа, про яку я дізнався зовсім випадково з ЗМІ, а тепер маю всі докази порушення закону керівництвом ГПУ.

Ви напевно чули про цю історію, вона широко висвітлювалася в ЗМІ, але пройшла повз увагу українських журналістів і правоохоронних органів.

У жовтні 2018 року французькі журналісти повідомили про те, що в Бургундії за підозрою у міжнародному шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах затриманий громадянин України Дмитро Малиновський. За повідомленнями поліції Франції, підозрюваний вів досить розкішний спосіб життя, володів замком вартістю 3 мільйони євро, а його дохід від різних операцій у складі злочинного угруповання складав майже 5 мільйонів євро в рік.

Родзинкою цієї історії був той факт, що на момент затримання Дмитро Малиновський вже чотири роки вважався…мертвим. Більш того, факт його смерті офіційно був зафіксований українським судом.

Все почалося в грудні 2013 року, коли Генеральна прокуратура України звинуватила Дмитра Малиновського в шахрайстві в особливо великих розмірах, по заволодінню коштами міжнародної приватної компанії, і нанесення шкоди ряду громадян України і США на суму понад 300 тис. дол. США.

Про Малиновському відомо не багато. У 2006 році Малиновський балотувався в Одеську міськраду, як член «Партії регіонів», а в матеріалах суду значиться, що він був одружений і має 4 малолітніх дітей.

Під час розгляду справи в суді Малиновський неодноразово уникав судових засідань, його брали під варту, оголошували в розшук, він лягав у лікарню і навіть імітував ДТП. А в жовтні 2014 року, внісши заставу, Дмитро Малиновський раптово зник і перестав виходити на зв’язок не тільки із слідством, але і з родичами.

А ще через місяць його дружина отримала дивну посилку. Невідомий залишив консьєржа коробку з прахом, свідоцтво про смерть і записку про те, що її чоловік загинув в Луганську. Обвинуваченому влаштували похорон, прах поховали, а в кінці 2014 року Приморський суд Одеси зафіксував факт його смерті офіційно.

Єдиний, хто не повірив у цю історію виявився процесуальний керівник у кримінальному провадженню прокурор Ігор Чорний.

Подальший хід подій до сьогоднішнього дня залишався невідомим. Про те, як Генеральна прокуратура покривала справи Дмитра Малиновського мені стало відомо від самого Ігоря Чорного, з яким я зустрівся місяць тому.

Ігор Чорний стверджує, що з самого початку не вірив у смерть Дмитра Малиновського, який нібито загинув на окупованій території. Він продовжив розслідувати злочини «покійного», і незабаром виявив, що обвинувачений не просто не помер, а продовжує свої махінації і навіть комунікують зі своїми родичами. А незабаром були знайдені докази – фотографії Дмитра Малиновського, датовані вже 20015 роком – через рік після «смерті».

У червні 2016 року, зібравши всі докази, Ігор Чорний звертається до суду з метою оскаржити факт смерті Дмитра Малиновського та відновлення розслідування по всіх кримінальних проваджень.

І саме в цей момент керівництво Генеральної прокуратури вимагає у Ігоря Чорного…закрити всі кримінальні провадження щодо Дмитра Малиновського та скасувати його розшук.

Коли Ігор відмовляється, його без пояснення причин усувають від розслідування, а матеріали справи передають іншому співробітникові. Новий прокурор оперативно виносить постанову про закриття кримінального провадження щодо Малиновського у зв’язку з його смертю і не встановленням достатніх доказів винності особи у суді».

А ще через якийсь час Генеральна прокуратура направляє в Українське бюро Інтерполу матеріали для зняття Малиновського з міжнародного розшуку і відмовляється від своїх вимог в апеляційному суді по скасуванню встановлення факту смерті обвинуваченого.

Всі.

Через два роки поліція Франції затримує Дмитра Малиновського за підозрою в організації міжнародного злочинного угруповання з метою відмивання грошей.

А в цей час в Україні щодо Ігоря Чорного – єдиного прокурора, який був знайомий з ходом слідства, встановив фальсифікацію смерті обвинуваченого і вимагав продовження розслідування його злочинів – починається переслідування. Його затримують за безпідставним звинуваченням у корупції, звільняють з посади і протягом двох років переслідують в судах. Через два роки суд повернув обвинувальний акт стосовно Ігоря Чорного. Прокурору вдалося довести свою невинність, суд відмовився розглядати складений проти нього обвинувальний акт у зв’язку з відсутністю в його діях ознак складу злочину. Від апеляції Генпрокуратура відмовилася.

Наскільки мені відомо, кримінальну справу проти Дмитра Малиновського було закрито на підставі анонімного листа, яку передав Генеральному прокурору один із народних депутатів фракції БПП. Саме вона стала причиною відсторонення Ігоря Чорного від справи відмови прокуратури від апеляції і небажання встановити фальсифікацію смерті обвинуваченого.

Ці дії є прямим порушенням закону і дають підстави розслідувати факт перевищення службових повноважень і зловживання владою самим Генеральним прокурором та його заступником.

В минулому місяці ми разом з Ігорем Чорним звернулися з цими фактами до голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому з проханням ініціювати відповідне кримінальне провадження та перевірити надані матеріали.

З невідомої причини САП відмовилося реєструвати заяву про злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань і направило матеріали в НАБУ. За нашою інформацією, в Бюро вже почали розгляд нашого звернення і збирають додаткову інформацію.



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