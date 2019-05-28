Зеленський спонукав Яроша йти в президенти України

Нардеп і учасник АТО Дмитро Ярош розглядає варіант свого висування в президенти України на наступних виборах.

«Ми будемо йти своїм шляхом. Національним. Українським. Для цього треба вже готуватись до наступних президентських виборів», — заявив Ярош в інтерв’ю OBOZREVATEL, коментуючи нинішнє обрання президентом Володимира Зеленського, якого Ярош назвав небезпечним.

«Підете на вибори?» — запитала журналістка.

«Я серйозно розглядаю цей варіант. Піду сам або підтримаю із задоволенням більш гідного людини», — відповів Ярош.

«Не кидаючи війну, спробую написати кілька робіт про моєму баченні майбутнього України. Буду допомагати, в першу чергу, українським націоналістам і патріотам, дати нове бачення України, спираючись на міцний ідеологічний фундамент – спадщина Тараса Шевченка, Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, Євгена Коновальця, Степана Бандери, Василя Іванишина і так далі. Я спробую в найближчому майбутньому вплинути на те, щоб українці зберегли свою Державу і зробили націоналізм сучасним і перспективним. Це будуть мої особисті найважливіші завдання», — додав він.