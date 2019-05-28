Кличко і скляний член

Цікаво, скільки Кличко вкрав на будівництві цього “скляного” мосту? Теж аудит б не завадив.

А заодно підняти питання про те, що такі витрати з міського бюджету потрібно проводити після міського референдуму. У Києві немає окружної дороги, які проїжджають через місто фури руйнують дороги, скільки їх не ремонтуй. Але Кличко це не хвилює. Адже на щорічному безглуздому ремонті доріг простіше красти. Не хвилює його і Троєщинський міст, що став символом довгобуду. Тому що і на цьому довгобуді можна красти довго і багато. Кличка хвилюють тільки “відкати” і тупий піар. Найкращим зразком якого став “скляний” міст — безглуздий, непотрібний, небезпечний і порушує столичний рельєф. Як мовиться, узяв дурень скляний член — руки порізав і член розбив. Це про нашого мера.

«Міст Кличка» не відповідає будівельним нормам – депутат

Скляний пішохідно-велосипедний міст, розпіарений мером Києва Віталієм Кличком, потріскався з-за того, що він не відповідає будівельним нормам.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив депутат Київради Володимир Бондаренко.

«Я виступав проти будівництва цього мосту. Він не тільки не відповідає будівельним нормам, але ще грубо порушує вимоги ЮНЕСКО не порушувати столичні рельєфи. Ніякого укріплення не пройшло. Я особисто переговорив з київськими археологами, які одноголосно виступили проти будівництва цього мосту. Цей міст проходить прямо по голові стели «Магдебурзького права», пам’ятник просто накрили ці мостом. Побудували його дуже швидко, технологія не зовсім дотримана. Був закуплений не якісний матеріал і перед Днем Києва, міст було швидко і неякісно змонтований. Великі гроші швидко «розпиляли» і на цьому все закінчилося», — сказав В. Бондаренко.

Він уточнив, що замість будівництва Подільсько-Воскресенського мосту та відкриття переходу на Хрещатику, мерія витратила величезні кошти на будівництва скляного моста.

«Незрозуміло чому досі не був відкритий підземний перехід по вулиці Хрещатик. З моменту його реконструкції пройшов вже рік. Швидше за все, його не відкрили, так як не розділили цей перехід, як сферу впливу за торгової підземної мережею. При цьому Троєщинський міст (Подільсько-Воскресенський) став уже символом довгобуду», — підкреслив Ст. Бондаренко.

За словами депутата, цей міст не потрібен столиці. У підсумку ЮНЕСКО після його будівництва може відібрати у Києва права історичного міста.

Нагадаємо, ер Києва Віталій Кличко з фахівцями оглянув пішохідно-велосипедний міст у Києві, який раніше закрили через потрісканих стекол. Про це він написав у своїй соцмережі Facebook.

Зокрема, він пообіцяв вирішити проблему за добу.

“Друзі! Був з фахівцями на нашому новому мосту. З того, що попередньо з’ясували: вандали пошкодили захисне скло-плівку на двох фрагментах скляної підлоги. Основне — загартоване скло — не постраждало. Пошкоджені елементи замінять протягом доби. Але боляче, коли хороші об’єкти страждають від “розваг” тих, хто не любить наше місто. І нічого не створює, а знищує те, що створюють інші”, — написав київський градоначальник.

“ОРД”