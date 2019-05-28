Трирічний хлопчик загинув від удару позашляховика

На Закарпатті, у Рахові, водій Mitsubishi Pajero наїхав на 3-річного хлопчика, який перебігав вулицю. Внаслідок аварії дитина померла у лікарні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.

Вчора близько 15:00 на вул. Б.Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі малолітньої дитини. Про подію поліції повідомили лікарі, до яких для надання медичної допомоги доставили потерпілого 3-річного хлопчика.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 24-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на дитину. Зі слів кермувальника, пропускаючи зустрічний автотраспорт, водій іномарки не помітив хлопчика, який несподівано вибіг на дорогу з-за вантажівки.

Постраждалу дитину доставили до місцевої лікарні, однак за кілька годин хлопчик помер.

Водія освідчили, за кермом він перебував тверезим. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Машину затримано на спецмайданчик поліції. Обставини наїзду на дитину встановлюють слідчі.