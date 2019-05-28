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У Москві дочку глави ГРУ ГШ ЗС РФ обікрали в туалеті на 2 млн рублів

28.05.2019

«Розвідник Костюков – фігура екстремально медійна. У січні 2019 року Ігор Олегович потрапив в «список Скрипаля». Тоді Рада ЄС ввела проти нього санкції – за операцію в Солсбері і застосування отрути «Новачок».

Тепер в поліцію звернулася дочка Костюкова – Олена. Вона розповіла, що мила руки в перинатальному центрі на Севастопольському в Москві, зняла кільця, а після забула їх на раковині. Кільця – дуже дорогі, відомої марки Graff.

Одна з прикрас їй повернули співробітники центру, коли вона до них звернулася.

А ось друге – за 1 950 000 рублів – безслідно розчинилося.

Кільце, яке Бошіров збирався надіти на палець Петрову », – йдеться в повідомленні в телеграм.

Джерело rusmonitor

 

 

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