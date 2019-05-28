На Житомирщині батьки спалили в печі 3-річну доньку

В одному з сіл на Житомирщині батьки вбили свою маленьку доньку, яку відвоювали у прийомних батьків. Потім вони спалили її.

Про це повідомив начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, рідних батьків дівчинки вже позбавляли батьківських прав, але завдяки активістам дитину повернули в родину.

«Цинічність і жаху в цій ситуації додає той факт, що тіло мертвої дитини ці нелюди спалили в печі, а залишки винесли. Принаймні, такі свідоцтва наразі ми перевіряємо. Зараз обидва під вартою», — додав він.

Начальник поліції пояснив, що рідні батьки дівчинки намагалися приховати її зникнення. Вони переодягли свого сина до речі дівчинки, але місцеві жителі викрили злочинців.

«Найстрашніше в цій ситуації те, що дівчинка близько року тому зусиллями горе-активістів (які на кожному перехресті кричать про знущання над дітьми у дитячих будинках сімейного типу) була вилучена з прийомної сім’ї (де про неї дбали і займалися вихованням і оздоровленням) і повернуто до біологічних батьків (які із-за пристрасті до алкоголю вже позбавлені батьківських обов’язків відносно двох інших дітей). Поки прийомні батьки намагалися через вищі судові інстанції оскаржити рішення місцевих судів і повернути дитину, Даша безслідно зникла», — заявив Печененко.

Тепер поліція розслідує вбивство дитини.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook додав, що вбив 3-річну дівчинку співмешканець її матері.

«Мати дитини повідомила, що ще в серпні 2018 (!) її співмешканець під час сварки штовхнув дитину, який впав і вдарився головою. Дитина втратила свідомість. Після невдалих спроб зробити штучне дихання дитині співмешканець жінки, розвівши вогонь у печі будинку, спалив тіло дівчинки, а кістки виніс на вулицю», — повідомив він.