У Чернігові судять начальника охорони супермаркету, який нібито зарізав покупця

У Чернігові сьогодні на два місяці продовжили домашній арешт 46-річному керівнику охорони місцевого супермаркету. Його звинувачують у вбивстві 30-річного чернігівця Ігоря Балтрамавічуса.

Таке рішення ухвалив Деснянський районний суд міста, повідомляє сайт Пік. Там сьогодні почали розгляд справи по суті.

На засіданні допитали цивільну дружину убитого, прокурор представив письмові матеріали справи.

І. Балтрамавічуса вбили у вересні минулого року на вулиці Льотній. Його з ножовим пораненням живота з вулиці забрала “швидка”. По дорозі до лікарні чоловік помер від крововтрати. У вбивстві звинувачують 46-річного керівника охорони супермаркету. За версією слідства, охоронець запідозрив відвідувача в крадіжці, пішов за ним і неподалік від магазину вдарив ножем. Тоді поліція оголосила його в розшук. Через чотири дні він сам прийшов до поліції з адвокатом. Говорить про те, що його шукають, дізнався з інтернету. Своєї провини він не визнає.

“Я не завдавав потерпілому хлопцю ножем жодних поранень, я не тікав з місця події. Так, у мене був з цим хлопцем конфлікт. Але ми розійшлися: він пішов в один бік, я пішов в інший. Я пішов назад до себе в магазин. Після чого поїхав в інший магазин. Я не ховався ні від кого, ночував удома. І відсутнім я був не чотири дні, а три”, – заявив підозрюваний.

Дружина вбитого вимагає від обвинуваченого 300 тисяч гривень моральної компенсації.

Колегія суддів задовольнила клопотання прокурора і продовжила обвинуваченому домашній арешт до 26 липня.