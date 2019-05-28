Мартін Брест намацав за синьою сорочкою Зеленського сенсацію

Ветеран АТО з позивним «Мартін Брест», письменник, блогер, поліцейський вважає, що росіяни і сепаратисти отримали наказ не стріляти по Володимиру Зеленському, коли той 28 травня відвідав Станицю Луганську і Щастя в Луганській області.

«Колір сорочки не має ні найменшого значення, якщо точно знаєш, що тобі не будуть стріляти. Бо на тій стороні — наказ. Ані найменшого значення», — написав Мартін Брест у Фейсбуці свою здогадку, коментуючи синю сорочку Зеленського.

У мережі вважають, що Зеленський у синій сорочці на передку представляв з себе легку мішень для ворога.

Як відомо, сепаратисти, які захопили частину Донбасу, керуються Кремлем і російськими військовими.

Подібна угода Зеленського і Путіна виглядає сенсацією.