Соболєв звернувся до Зеленському з проханням ініціювати відставку Луценка

Мати некорумпованого і принципового генпрокурора — перш за все в інтересах самого Президента.

Звернувся до Президента Володимиру Зеленському з проханням ініціювати відставку Юрія Луценка.

Я продовжую в Раді збір підписів за висловлення Луценко недовіри, що є конституційною підставою для його відставки.

Але для розгляду недовіри потрібно 150 підписів, поки підписався лише 61 парламентарій.

Втім, Конституція наділяє правом звільнити генпрокурора самого Президента — за умови згоди Верховної Ради.

Прошу нового глави держави внести в парламент подання для одержання згоди на таке звільнення.

Це буде хорошим персональним тестом для кожного народного депутата. Виборчі перегони, які вже почалися, тільки допоможуть кожному проявити позицію…

Мати некорумпованого і принципового генпрокурора — перш за все в інтересах самого Президента.

Це потрібно для покарання топ-корупціонерів і утвердження справедливості в Україні.

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Вчора Луценко в ефірі «Свободи слова» на ICTV доповідав, який він хороший генпрокурор. Малював на підтвердження цього якісь дебільні схеми та цифри.

При цьому він, звичайно ж, не розповів, як їм стряпались справи проти Міхеїла Саакашвілі, Надії Савченко і т. д., а також про власних численних корупційних справах (і дружини).