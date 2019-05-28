Засудженому у справі Оксани Макар призначили безоплатного адвоката

Центральний районний суд Миколаєва призначив Євгену Краснощоку, який засуджений до довічного ув’язнення у справі вбивства Оксани Макар, безоплатного адвоката. Про це повідомив прес-секретар суду Володимир Діденко.

“Краснощок клопотав про призначення йому адвоката. Тому що у нього не було. І суд ухвалив призначити йому захисника з центру надання безоплатної сторони для правової допомоги та оголосив перерву до 6 серпня”, – сказав Діденко.

Нагадаємо, Євген Краснощок звернувся до суду з клопотанням про перегляд вироку, яким його було засуджено до довічного ув’язнення, за нововиявленими обставинами.

Як повідомляв УНН, 10 березня 2012 року молодики зґвалтували 18-річну Оксану Макар, потім, щоб приховати злочин, намагалися задушити і спалити її. Попри страшні опіки 55% тіла тоді дівчина вижила, дала свідчення, але за три тижні померла в Донецькому опіковому центрі – її серце зупинилось.