На Київщині неадекват погрожував поліцейським сокирою

На спецлінію 102 надійшла інформація від місцевого жителя про те, що в селі Перегонівка Обухівського району 33-річний брат заявника, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, взяв до рук сокиру і намагається нанести йому тілесні ушкодження. Про це повідомляє поліція Київської області

На місце події одразу виїхала поліція. Нетверезий чоловік почав чинити опір вже і поліцейським. Зокрема, намагався нанести тілесні ушкодження сокирою 28-річному працівнику поліції, який змушений був використати табельну зброю і здійснити вгору перший попереджувальний постріл.

Наразі лиходія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.