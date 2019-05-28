Слідкуйте за гривнею. Чому багаті готуються до часам в Україні, — фінансист

Як не крути, а поки єдиним масовим ринкових фінансовим інструментом в Україні є гривня…

І хоча нещодавно я вже писав про неіснуючому фондовому ринку в Україні, останні події на політичній арені країни з новою силою змушують журитися про нерозвиненість української фінансової системи. Якби у нас справжній ліквідний ринок з розмаїттям інструментів, ми його реакції швидко визначили б «Who is who?» в політиці, і не довелося б людям даремно обзиватися у фейсбуці.

Але, як не крути, а поки єдиним масовим ринкових фінансовим інструментом в Україні є гривня, і саме її курс по відношенню до долара сприймається людьми, як саме об’єктивне відображення дійсності. Та, якщо глянути на табло обмінників, то поточна ситуація і майбутні перспективи виглядають просто блискуче. Судячи по стану валютного ринку, всі заяви нових і старих лідерів, повернення біженців і призначення нових осіб» на високі посади, що сталися протягом останніх місяців, цілком відповідали очікуванням українського народу.

На перший погляд, що ж тут дивного, адже за це проголосували майже три чверті виборців, а це доросла активна частина населення країни, від якої, власне, і залежить її майбутнє.

Але, якщо так, то як тоді бути з твердженням, що саме не голосувала за нового президента чверть є творцем і володарем усіх матеріальних багатств країни? Я маю на увазі той самий принцип Парето, про який останнім часом все стільки говорять. У застосуванні до нашої ситуації він говорить, що 20% населення створює 80% всіх її багатств. Саме вони, згідно поширеній думці, голосували проти нового президента, тепер незадоволені тим, що відбувається і з тривогою дивляться в майбутнє. А, отже, повинні без зволікань взяти всю готівкову гривню в осередках і на рахунках і поміняти на долари. Тим більше, що в наші дні, в хороших банках, online сервіс з обміну валюти працює чудово — швидко і без усіляких ризиків.

Як ви самі бачите, цього не сталося. Можна заперечити, що стабільність гривні допомогли зберегти зовнішні, більш значущі чинники. Частково так: «заробітчани» гроші шлють справно, кон’юнктура на дуже важливих для України сировинних ринках в останні місяці цілком сприятлива, спрацювала горезвісна сезонність, а інвестори в ОВДП принесли в країну купу валюти.

Все це, звичайно, вірно, але якщо б населення, нехай навіть 20%, але контролюють 80% багатств, рвонуло вбік обмінника, то ніякі високі ціни на сировину нікого б не врятували. Як не врятували в 2014 році. А зараз, ви самі свідки, навіть спроби втекти до обмінника не було. Тиша, гладь і повна впевненість у завтрашньому дні? Виходить, що і та чверть, що проголосувала проти, насправді «за». Який цинізм! Невже однією рукою чорнять у фейсбуці нову владу, а інший підписують договори на гривневі депозити в українських банках?

Звучить дивно і мимоволі трансформує принцип Парето в те, що 20% українців є носіями 80% лицемірства, в чому я дуже сумніваюся. Швидше за все, до обмінника просто не з чим тікати.

Ні, гроші є, але неактивний більшість можновладців, найімовірніше, вже давно обміняло гривні на долари, воліючи не ризикувати. Якісь суми в місцевій валюті на депозитах і в панчохах, звичайно, залишилися, але ними ринок не перевернеш, так і заради дрібниці метушитися не хочеться. Більш інвестиційно-активні громадяни, одолеваемые жадібністю і не відають страху, вклалися в ОВДП, обсяг яких зростає завдяки небаченій у своїй безвиході щедрості українського уряду, який бере в борг під шалені відсотки. Ризиковано, звичайно, але за таку прибутковість можна і понервувати. Головне, встигнути втекти з-під уламків піраміди.

Так що далеко не факт, що нинішня стабільність гривні — реальне відображення того, як люди ставляться до ситуації в країні. І, якщо версія про те, що шухеру в обмінниках немає тільки тому, що всі вже давно підготувалися, обмінявши старі запаси на долари, а нові запаси просто не створюються, то, на мій погляд, це вже саме по собі «шухер». І говорить він про те, що з середнього класу ніхто в реальний сектор інвестувати не має наміру. Тому що у доларах і євро в українську економіку інвестувати не можна, в них можна тільки перечекати смутні часи.

А якщо має клас чекає неясних часів, то, швидше за все, вони і настануть. А тоді, все це умничанье ні до чого. Для виживання важливо лише одне: «Дасть МВФ в борг чи ні?». Хоча зважаючи нової реальності це питання, схоже, може змінитися на: «А чи не послати нам МВФ?». Напевно, щоб швидше спродатися за копійки, на радість олігархам. Ну, а в цьому випадку все, взагалі, простіше простого, або, як зволить виражатися нове покоління реформаторів, «ізі пизи лемон сквизи».