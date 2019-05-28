Броник задом наперед і демаскировка: Хомчак і Зеленський підставилися на передовій

У понеділок, 27 травня, президент України здійснив першу поїздку на лінію фронту, але відразу ж став об’єктом критики серед військових, ветеранів і навіть волонтерів. Вся справа в тому, що Зеленський ходив по передку, нехтуючи всіма можливими правилами безпеки.

Судячи з фотографій, які виклала прес-служба президента в соцмережах і на сайті глави держави, верховний головнокомандувач побував у Станиці Луганській та Щастя, де до позицій російських терористів рукою подати — якихось 400 метрів.

І хоча декларована мета поїздки (президент Порошенко, наприклад, дістався на передову лише на другий рік своєї каденції) питань не викликає спілкування з захисниками України побутових умов, харчування та інших нюансах життя на лінії фронту, спосіб пересування по позиціях поблизу ворога нікуди не годиться.



Вже невідомо, куди дивилися співробітники держслужби охорони, а також численні військові, які супроводжують президента, але Зеленського навіть не змусили зняти видає всю групу гостей блакитну сорочку. У даному випадку в наявності нехтування елементарною безпекою верховного головнокомандувача, який не просто виділявся з тусовки, але і демаскировал всі позиції.

З урахуванням того, що президента з посади покладена військова форма, а його пересування по позиціях мали б регулюватися статутом, зашквар вийшов знатний. І небезпечний для держави, адже будь-який російський снайпер запросто міг ліквідувати президента. Втім, судячи з усього, забити на всі норми безпеки глави держави рядовим бійцям наказали згори.

Втім, «шкваранулся» не тільки сам Зеленський, але і призначений ним начальником Генштабу Руслан Хомчак.

Він примудрився одягти бронежилет-плитоноску задом наперед.

Як генерал-лейтенант зміг допустити настільки жахливу помилку, і чому ніхто з підлеглих не підказав йому, як носити СИБЗ, залишається загадкою.

Зазначимо, що вилазка Володимира Зеленського на передову відразу ж стала приводом для зубоскальства з боку радикальних прихильників президента Порошенко. Так відомий волонтер Роман Доник навіть чомусь вказав, що міг би покришити всю групу з великокаліберного кулемета, щоправда, додавши, що це «справа минуле». Були і більш розумні пости, в яких люди без істерики пояснювали, чому так робити не можна. Також в соцмережах деякі волонтери підтримали Зеленського і не побачили нічого поганого в «блакитній сорочці на передовій» (дарма).