«Каша з хробаками»: в ГБР озвучили справжню причину бунту засуджених в Одесі

27 травня в одеській Південної колонії загального режиму №51 ув’язнені захопили заручників. ЗМІ писали, що з колонії втекли не менше 15 укладених, але пізніше частину з них вдалося затримати. Потім стало відомо, що заручників звільнили.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаїв, почали досудове розслідування за фактом службової недбалості працівників державної установи «Південна виправна колонія № 51» в місті Одесі, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Спровокували бунт, на думку ДБР, звірячі умови утримання засуджених і неважливе якість продуктів харчування. Про це адміністрацію колонії регулярно повідомляли, але у відповідь була нульова реакція і ув’язнені не побачили жодних спроб хоча б щось змінити.

«Такі дії призвели до того, що на території колонії стався бунт засуджених в результаті якого почалася пожежа. Вогнем було пошкоджено будівлю установи виконання покарань, пожежну техніку та інше майно», — йдеться в повідомленні.

Родичі ув’язнених, у свою чергу, уточнили, що гризня почалася кілька днів тому, а причина — все те ж непридатний харчування:

«Навіть кашу їм подають з хробаками».

У діях працівників «Південної виправної колонії № 51» та інших працівників правоохоронних органів слідчі ДБР вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Зараз тривають першочергові слідчі дії.

Колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький заявив виданню, що однією з причин бунту в одеській колонії могли стати «розцінки» на заборонені «послуги», які надавала адміністрація виправної установи.

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що в Одесі в колонії засуджені намагалися захопити адмінбудівлю і пішли на підпал за вказівкою «злодіїв у законі». Аброськін зазначав, що мета бунту в одеській колонії — дестабілізація ситуації.