Радикал Рибалка почав запобігати з земляками Президента: до чого б це?

Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка раптом вирішив привітати мешканців Кривого Рогу з Днем міста.

«Дорогі жителі Кривого Рогу, вітаю Вас з Днем міста, якому сьогодні виповнюється 244 року!

Кривий Ріг — це промислове серце України, де живуть працьовиті люди. Саме завдяки нелегкій і наполегливої роботи тисячі гірників, шахтарів і металургів, місто розвивається «, — написав політик, додавши, що пишається жителями міста.

Тут звичайно перебір, тому що абсолютна більшість жителів Кривбасу не потребують в тому, що ними пишався такий токсичний і корупційний політик як Рибалка. Деякі навіть можуть образитися… Але суть в іншому.

Справа в тому, то в травні свій День відзначали щонайменше сім українських міст. Серед них Київ, Львів, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський. Але Рибалка привітав зі святом виключно жителів Кривого Рогу. Хоча раніше ніколи подібної уваги до криворіжцям не виявляв. Вибірковість депутата і раптово яка прокинулася любов до Кривбасу можна пояснити двома фактами.

По-друге, кілька днів тому в Україні стартували дострокові вибори у Верховну Раду. Рибалка ж збирається взяти в них участь і піти по одному з мажоритарних округів Дніпропетровської області. Не виключено, що і в Кривому Розі.

Мабуть, саме з цієї причини радикал-перебіжчик раптом згадав про Кривому Розі і розплився в нещирих компліментах.

Але вірить у Риболовлі, напевно не варто, тому що Кривбас, хоч і місто трудівників, але не дурнів. Там прекрасно знають, хто такий Сергій Вікторович насправді, знають як він не платить податки, як обманює виборців, як торгує своїми снеками з «ЛНР» і як відмиває гроші через офшори…

Руслан Якушев