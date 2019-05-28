Доній: Порошенко не дозволяє Зеленському на 100% виконувати свої президентські повноваження

Багато хто думає, що, ставши президентом, показавши силу, розпустивши парламент Володимир Зеленський отримав повну владу в країні.

На саме справі це не так, екс-президент Петро Порошенко не готовий просто так поступатися всю владу в країні нового президента. Він не дає чиновникам переорієнтуватися на Зеленського.

Про це в інтерв’ю одному з каналів розповів політичний експерт Олександр Доній.

Він зазначає, чиновники в Україні звикли завжди орієнтуватися на того, хто сильніший. Саме тому раніше ми не могли собі навіть уявити, що той же міністра інфраструктури Володимир Омелян може дозволити собі різкі висловлювання на адресу президента. Тепер же він днями спробував поставити на своє місце Зеленського, порадивши тому говорити українською і краще зрозуміти, що відбувається в країні.

За словами Олеся Донія, ми спостерігаємо, як триває розділення в країні на дві сили. Перша сила – Зеленського, друга – Порошенко. І друга сила, яка уособлюється з Порошенком, демонструє свою активність. В цьому плані будь-яка критика ініціативи Зеленського йде Порошенко на позитив.