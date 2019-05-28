«У перегонах тарганів мене не буде». Мер Дніпра Філатов заявив про відмову від виборів у Раду

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що не має наміру брати участь у парламентських виборах. Про це він розповів у своєму новому YouTube-блозі, перший запис у якому опублікована 28 травня.

«Сьогодні я хотів би поговорити з вами про одну проблему… Це було для мене складне рішення, але, тим не менш, я його прийняв. Країна у нас заходить у виборчу кампанію до парламенту. Я прийняв остаточне і фінальне рішення не брати участь у цих політичних баталіях», — заявив Філатов.

За його словами, до нього надходили багато пропозиції: як мінімум, від чотирьох партій — увійти до п’ятірки виборчих списків, повісті якісь політичні сили. Назвати їх Філатов відмовляється, бажає всім удачі, але сам участі у парламентських виборах брати не буде.

«Я вирішив залишатися з містом, зі своїми земляками. І займатися звичайною простою роботою, а не брати участь у перегонах тарганів… Я залишаюся з містом, з «партією» по імені Дніпро і далі буду докладати всі зусилля, щоб побудувати тут щасливе нормальне життя», — сказав Борис Філатов.

Також він проанонсував, що блог буде виходити регулярно, як мінімум раз в тиждень. У ньому він хоче обговорювати з городянами проблеми Дніпра та інші важливі питання.

Відео: YouTube/ Борис Філатов